Al via la nona stagione de “Le Terrazze di IO Posso”

Si apre oggi, giovedì 15 giugno la nona stagione de Le Terrazze di Io Posso.

Dalle ore 9.30 alle ore 19.00, e così tutti i giorni fino al 17 settembre 2023, saranno attive ed accessibili gratuitamente La Terrazza di San Foca di Melendugno, sul lungomare Matteotti 57, alla sua nona stagione e quella di Gallipoli all’interno dell’Ecoresort Le Sirené.

Nato nel 2015 da un’idea di Gaetano Fuso, con il supporto della moglie Giorgia Rollo e di un gruppo di amici e sostenitori. È il primo accesso attrezzato al mare sorto in Italia per persone affette da Sla, patologie neuromotorie e altre gravi disabilità motorie. Si tratta del fiore all’occhiello del progetto solidale nazionale Io Posso, gestito dall’associazione 2HE, che ha preso avvio otto anni fa proprio grazie alla volontà dell’assistente capo della Polizia di Stato, nominato, tra l’altro, “Cavaliere della Repubblica” dal Presidente Mattarella nel 2018.

Servizi gratuiti per un bagno in sicurezza

Le Terrazze offrono servizi di prenotazione, accesso, ausilii, personale qualificato per l’accoglienza e l’accompagnamento in mare totalmente gratuiti sia per gli ospiti con disabilità che per i loro accompagnatori.

A San Foca sono disponibili 10 postazioni, di cui 2 più ampie e dotate di colonnina acqua/elettricità per chi necessita di ventilazione assistita. A Gallipoli, invece, le postazioni sono 4, di cui 1 con colonnina.

Entrambe le strutture dispongono di 2 ampi bagni completamente attrezzati, anche con doccia calda, ulteriori docce esterne, un box infermieristico attrezzato, differenti ausili per l’ingresso in acqua, adatti a conformazioni fisiche diverse, accompagnatori e OSS per il supporto alla balneazione, un’ampia passerella che consente l’agevole spostamento con la sedia a rotelle.

Come prenotare

Le prenotazioni sono già aperte. Per info e prenotazioni su San Foca il numero è 366.1810331. Per Gallipoli 379.1296924.

Dato il numero contenuto di postazioni rispetto alle richieste, è necessario prenotare, verificando sempre telefonicamente la disponibilità di una postazione prima di recarsi in Terrazza. Per la spiaggia di San Foca, ad esempio, molte giornate di luglio risultano già sold-out.

Il progetto Io Posso prosegue nel suo nome grazie alla grande rete di sostenitori presenti ormai in tutta Italia ed oltre. Per garantire ad ogni stagione servizi completamente gratuiti agli ospiti de La Terrazza l’associazione 2HE-IO POSSO lavora tutto l’anno per l’organizzazione di iniziative di raccolta fondi e di attività di sensibilizzazione.

Si può contribuire al progetto attraverso la donazione del 5×1000, scegliendo le bomboniere solidali o gli altri gadget a marchio IO POSSO, partecipando agli eventi in programma (come le cene solidali), ecc. Dettagli sul sito www.ioposso.eu.

2HE-Io Posso opera a favore dell’inclusione sociale, con attenzione non solo al turismo accessibile. Da alcuni anni, tra l’altro, ha avviato un’attività di supporto alla ricerca scientifica focalizzata alle terapie geniche applicate alla cura della Sclerosi Laterale Amiotrofica e realizza progetti di sostegno psicologico per le famiglie colpite da questa malattia.