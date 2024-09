“@racetodonate”, a Scorrano un torneo di calcetto per sensibilizzare alla donazione del midollo osseo

La campagna di sensibilizzazione della donazione di midollo osseo dei giovani tra i 18 e 35 anni, iniziativa presentata ad Otranto lo scorso 13 aprile con il titolo “RacetoDonate_meet salento” continua ad essere attiva. “Guarire dalla leucemia é possibile con un trapianto di midollo osseo, trovando un donatore compatibile”.

Dopo l’impegno delle associazioni nei due giorni del Rally del Salento in Piazza Mazzini che ha visto la presenza del pilota varesino Alessandro Marchetti, ideatore di “RacetoDonate” e la giornata svolta ad Otranto sul Lungomare degli Eroi con la presenza della clinica mobile di Admo Puglia e le associazioni del territorio, “siamo pronti per un’altra bella iniziativa – dichiara il Presidente dell’ Odv Angels Salento Fabio Incalza. Abbiamo scelto un torneo di calcetto per poter avvicinare quanti più giovani possibili; grazie alla rinnovata presenza della Clinica Mobile di Admo Puglia e all’impegno degli operatori delle varie associazioni cercheremo di portare quanti più giovani possibili a svolgere la “tipizzazione”, tramite un prelievo di sangue, accorciando cosi i tempi. Il motto del progetto è #piuvelocidellamalattia”.

Il “Torneo di calcetto a 5 @RaceToDonate” si svolgerà a Scorrano presso il Parco San Francesco, con il patrocinio del Comune di Scorrano: giovedì 12 settembre ci saranno i gironi di qualificazione con mentre venerdì 13 settembre si svolgeranno le semifinali e le finali e si concluderà con la cerimonia di premiazione. Mentre il saluto delle autorità è previsto per ore 20.00 e saranno presenti: l’Amministrazione comunale di Scorrano con l’assessore ai servizi sociali e salute Emanuela De Fabrizio, l’assessore al Welfare e Sanità Ursula Caroppo del Comune di Otranto, Maria Stea di Admo Puglia e Piera Arcuti di Admo Lecce, il Direttore Giacomo Bellomo del Centro di Med. Trasfusionale di Asl Lecce – presidio di Galatina e una delegazione della Us Lecce.

L’ iniziativa è supportata dalle associazioni di volontariato: Angels Salento, Admo, Racetodonate, Ass. Astrea, Ames protezione civile, Ass. Emigranti, Lilt, C.a.o.s.s., Comitato Pari Opportunità e Frates Scorrano .

Saranno premiate le prime 3 squadre classificate, il miglior calciatore e il miglior portiere.