Parte da Lecce il tour Nazionale sulla prevenzione della Fondazione Airc

Parte da Lecce il tour nazionale che avvicina cittadini e ricercatori per raccontare i risultati concreti della ricerca oncologica di Airc sostenuta dal 5 per 1000.

In Piazza Sant’Oronzo, volontari e scienziati accoglieranno i cittadini con laboratori didattici sul tema della sana alimentazione per promuovere la scienza e sensibilizzare sull’importanza della prevenzione. Il tour proseguirà tra giugno e settembre con altre tappe a Udine, Pescara e Perugia.

Appuntamento, quindi, sabatob24 maggio nel “Salotto buono” del capoluogo, dalle 10.00 alle 17.00, dove, ricercatrici e ricercatori dell’Università del Salento e del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Lecce, impegnati su progetti sostenuti dall’Associazione Italiana Ricerca sul Cancro, accoglieranno i cittadini negli stand della Fondazione per accompagnarli alla scoperta del mondo della ricerca scientifica.

Presenti anche volontari Airc, coordinati dal Comitato Puglia, per offrire materiali informativi e ricordare che destinare il “5 per mille” può trasformare un gesto semplice, come una firma, in un contributo significativo per il progresso della ricerca oncologica.

In piazza Sant’Oronzo i cittadini potranno partecipare a Bilanciamoci | Ricette in equilibrio, il laboratorio ideato da Airc Factory per mettere alla prova le proprie conoscenze sui valori nutrizionali. Ispirandosi al modello del piatto sano di Harvard, i partecipanti saranno invitati a comporre un pasto bilanciato, utilizzando piatti della tradizione quotidiana e imparando a combinarli senza demonizzare alcun alimento. Bilanciamoci è un modo concreto per riflettere sull’importanza delle scelte alimentari nella prevenzione di diverse patologie, incluso il cancro e per ribadire che ogni giorno possiamo contribuire al nostro benessere.

Dopo la prima tappa del tour a Lecce, il road show proseguirà a Udine il 7 giugno, a Pescara il 14 giugno, per concludersi a Perugia il 7 settembre con laboratori, volontari e ricercatori di nuovo protagonisti in piazza.