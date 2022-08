Lunghe code sulle strade del Salento, giornata da bollino rosso per il traffico

Sono giornate complicate per la viabilità sulle strade salentine che devono fare i conti con un traffico molto sopra la media. In pieno periodo di vacanza, le persone che si spostano in auto si sono moltiplicate. Chi deve raggiungere la località balneare dove trascorrere la giornata di relax, chi invece si sposta per commissioni da sbrigare: le strade salentine sono congestionate dal traffico.

Si tratta di una vera e propria giornata da bollino rosso per il Salento che, come spesso accade nel mese di agosto, accoglie molte più auto che nel resto dell’anno. Non è troppo improbabile restare imbottigliato sulle strade che portano verso le località marine, ma non solo.

Come si vede in foto, infatti, anche comuni che non si trovano propriamente sulla costa, come quello di Montesano Salentino, risultano congestionati dal traffico.