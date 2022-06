‘Transizione digitale nelle Pubbliche Amministrazioni’, a Castrignano del Capo un convegno con importanti relatori

Di transizione digitale si parla tanto ma forse se ne sa davvero troppo poco. Eppure bisognerebbe avere una maggiora conoscenza di un fenomeno che inevitabilmente cambierà in meglio se non le nostre vite certamente quelle dei nostri figli. Tanto più in territori periferici come il Salento e in fasi storiche particolari come quella che stiamo vivendo, dove si attendono le risorse del Pnrr e di tutti gli altri finanziamenti comunitari, nazionali e regionali per rendere più veloce il passaggio ad una società digital oriented. Se non ora quando, verrebbe da dire, nell’ottica della necessità di approfondire tematiche di stringente e strategica attualità.

“Occorre comprendere i confini della transizione digitale, i ruoli di responsabilità nelle Pubbliche Amministrazioni e le possibili, vecchie e nuove, sanzioni – scrivono gli organizzatori-. Solo in questo modo un territorio può governare al meglio il cambiamento e l’innovazione, non solo digitale ma anche in termini di servizi al cittadino e di crescita socio-economica”.

E’ con questi intenti che l’Amministrazione Comunale di Castrignano del Capo, LiquidLaw srl -un’azienda Spin-off dell’Università del Salento – e l’Osservatorio Modict di Unisalento organizzano una giornata di aggiornamento e confronto, che vedrà la partecipazione di importanti rappresentanti del settore, nazionali e regionali, per far luce sulle nuove disposizioni normative che riguardano l’organizzazione digitale delle Pubbliche Amministrazioni (PPAA), l’attivazione di servizi innovativi per i cittadini, introducendo, per la prima volta, anche un regime sanzionatorio, in caso di mancato rispetto del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005).

La giornata di aggiornamento dal titolo “Transizione Digitale nel Capo Di Leuca: Obblighi, Sanzioni, Opportunità di Finanziamento”, si terrà venerdì 8 luglio, dalle 10.00 alle 13.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Castrignano del Capo.

Programma della giornata

Ai saluti istituzionali del Sindaco di Castrignano del Capo, Francesco Petracca, faranno seguito gli interventi di Alessandro Delli Noci, Assessore all’Innovazione della Regione Puglia, Vito Bavaro, Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche della Regione Puglia, Pietro Falletta, Docente presso LUISS e Uninsubria oltre che Senior Consultant AgID, Cosimo Elefante, Responsabile Transizione Digitale della Regione Puglia.

L’incontro sarà moderato da Marco Mancarella, docente presso l’Università del Salento e Amministratore Unico della LiquidLaw srl.