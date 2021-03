Rientro di talenti in Puglia: dopo l’esperienza fuori, tre giovani medici tornano a Lecce

Tornano in Puglia tre giovani medici specialisti che dopo anni di formazione ed esperienze lavorative al Nord e all’estero hanno deciso di fare ritorno. Oggi, Dario Fina, Chiara Simeone e Marco Albanese lavorano a Città di Lecce Hospital, che fa parte di GVM Care & Research. Una notizia importante se si pansa a quanti giovani professionisti lasciano il Tacco dello Stivale in cerca di opportunità, lasciando la Puglia priva di alcuni suoi talenti.

“Andare a studiare lontano da casa è stata una scelta naturale. In Puglia ci sono grandi università ed eccellenze in ambito sanitario che nulla hanno da invidiare al resto del Mondo, ma la curiosità, la voglia di viaggiare e di mettermi alla prova con esperienze stimolanti mi hanno portato lontano – racconta il dott. Dario Fina, cardiologo clinico a Città di Lecce Hospital. “Prima l’università a Pavia, poi a Milano, dove mi sono specializzato e ho lavorato prevalentemente in Unità Coronarica e Terapia intensiva cardiovascolare in un grande ospedale, e infine l’Olanda, dove ho trascorso un periodo di formazione durante la specializzazione. Esperienze che mi hanno formato, come uomo e come professionista, perché dal confronto con culture e visioni diverse nascono occasioni di crescita ed idee innovative, ma in fondo ho sempre saputo che prima o poi sarei tornato in Puglia. La pandemia e l’opportunità di lavorare in una struttura eccellente come Città di Lecce Hospital hanno accelerato questo progetto di rientro”.

“Viaggiare, vivere e conoscere altre realtà professionali e sanitarie è stato per me illuminante”, dichiara la dott.ssa Simeone, Cardiologa ed ecocardiografista. “Mi ha permesso di formarmi come donna e come medico, consentendomi di osservare “da vicino” la realtà sanitaria e il modello gestionale di diverse regioni e di confrontarli con quelli Pugliesi, che non hanno nulla da invidiare alle grandi città del Nord. Il mio auspicio più grande è che questo desiderio comune di noi giovani di voler far ritorno “a casa” non rappresenti un punto d’arrivo, ma il punto di partenza per poter crescere e migliorarsi sempre più”.

“Le diverse esperienze formative fuori regione sono state fondamentali per la mia crescita umana e professionale, ma ad un certo punto ho sentito l’esigenza di mettere queste competenze acquisite al servizio della mia terra – dichiara il dott. Albanese – “Adesso lavoro nell’équipe di cardioanestesia, e mi divido tra la rianimazione post-cardiochirurgica e la sala operatoria. Contestualmente al mio arrivo a Città di Lecce Hospital, inoltre, è stato inaugurato un ambulatorio dedicato alla terapia del dolore, dove eseguo procedure infiltrative avanzate eco guidate con l’auspicio di iperspecializzarmi in procedure radioguidate in sala operatoria. Intanto, porto avanti attività di ricerca con l’Università di Ferrara e con un grande gruppo ospedaliero a Milano”