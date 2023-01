Ugento, torna il contest di danza Trofeo Ozan: ai ballerini vincitori una borsa di studio

Torna per un altro appuntamento il Trofeo Ozan che vede tanti ballerini sfidarsi per aggiudicarsi il titolo di migliore ballerino. Si tratta della sesta edizione della competizione di danza nata nel 2016 proprio per dare la possibilità a tutti i vincitori del Concorso Danza e Ballo di studiare grazie a borse di studio assegnate dalla giuria esterna. Ad ospitare la manifestazione sarà il PalaOzan “Tiziano Manni” di Ugento, il prossimo 25 e 26 marzo.

Ed è una giuria di eccezione quella che giudica i concorrenti. Per l’edizione del 2023, infatti, saranno giudici del contest Irma Di Paola di Amici di Maria De Filippi, coreografa, creative director, dance teacher; Raffaele Paganini coreografo e Direttore del “Teatro di Roma”; Andrea Scazzi, ballerino e assistente coreografo nel tour 2022-2023 di Alessandra Amoroso; i ballerini e coreografi Jacopo Ranaldo e Valerio Moro (quest’ultimo Direttore di “Roma che Danza”) e il Presidente Nazionale ANMB M° Pietro Luigi Petracca.

I vincitori potranno studiare nelle prestigiose Scuole e Compagnie di Danza Nazionali e Internazionali. Ad aprire la manifestazione, inoltre, anche un evento di promozione sociale su bullismo e cyber-bullismo.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.trofeozan.com