Nardò Calcio e NTC insieme per i giovani, nasce il progetto “Turbo for Talents”

Valorizzare il territorio e promuovere l’ambizione giovanile attraverso lo sport. È questo l’obiettivo del progetto “Turbo for Talents” presentato ieri dal Nardò Calcio in collaborazione con il Nardò Technical Center, società del gruppo Porsche Engineering di Weissach (Germania).

Nella conferenza stampa che si è tenuta presso la sala “Lorenzo Capone” degli uffici comunali neretini, l’amministratore unico della società granata, Alessio Antico, e il direttore generale di NTC, Antonio Gratis, hanno annunciato questo importante progetto volto all’impegno verso la comunità locale e alla diffusione fra i giovani di valori fondamentali come la fiducia in sé stessi, l’equità e lo spirito di squadra.

«Siamo molto fieri di annunciare l’inizio di questa collaborazione – ha commentato Antonio Gratis – e promuovere ulteriormente il nostro impegno a supporto della comunità locale. I valori che vogliamo sostenere con questo progetto sono parte integrante della nostra cultura aziendale. Siamo più che felici di aver trovato il partner giusto per essere presenti e impegnarci sul territorio».

Il progetto “Turbo for Talents” prevede diverse azioni tra cui, come primo passo, la nascita del nuovo campo scuola estivo. Il Nardò Calcio ha presentato l’iniziativa che, nell’ottica di favorire la formazione giovanile nello sport, si terrà nell’estate del 2019 presso lo Stadio Comunale “Giovanni Paolo II” e presso il Centro Ippico “Scuderia Horse Fever” e coinvolgerà fino a 200 bambini e adolescenti, di età compresa tra i 6 e i 14 anni, che prenderanno parte a molte attività fra cui calcio, ginnastica leggera, coreografie di ballo e giochi di squadra.

«E’ un onore per il Nardò Calcio – ha dichiarato Alessio Antico – poter annoverare fra i partner un’azienda leader del territorio del calibro di Nardò Technical Center. Il nostro è un progetto calcistico serio ed ambizioso che punta sul coinvolgimento del sano tessuto economico e sociale del circondario, e la nostra società, riferimento della provincia per storia, seguito e stima, diventerà attraverso il settore giovanile, da oggi supportato da una grande azienda, un concreto punto di aggregazione di primaria importanza per tutta la città e i comuni vicini».