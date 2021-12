Turismo nel Salento. Natale bene, Capodanno meglio

Gli imprenditori del turismo hanno programmato tutte le attività ordinarie per queste vacanze di fine anno ma come sempre il Natale non è un periodo particolarmente interessato agli spostamenti, a differenza del Capodanno. La maggior parte dei pacchetti già approntati e che sono in vendita per il Salento riguardano i giorni a cavallo della fine dell’anno o tra Capodanno e l’Epifania, eccezion fatta per qualche gruppo che deciderà di spostarsi autonomamente.

Certamente saranno festività migliori sul fronte turistico, ci fa sapere Confindustria Lecce, di gran lunga più movimentate rispetto a quelle dello scorso anno, private di qualsiasi possibilità di vacanza a causa delle restrizioni anticovid. Fortunatamente quest’anno la situazione è decisamente diversa e se pure con tutte le accortezze e con l’obbligo del green pass sarà possibile viaggiare.

La città d’arte convoglierà la gran parte dei vacanzieri invernali, come è giusto che sia, e non si escludono prenotazioni dell’ultim’ora se le condizioni dovessero permetterlo. Lecce si inserisce comunque in un contesto più ampio che è quello della Puglia che come è ormai ampiamente risaputo si è affermata ai primi posti nelle classifiche del gradimento turistico, divenendo la regina delle vacanze nel 2021.