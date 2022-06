Uil Lecce, finisce l’era Giannetto. Il nuovo coordinatore territoriale sarà Mauro Fioretti

Finisce l’era Giannetto nella Uil di Lecce. Dopo 30 anni alla guida della segreteria salentina, per raggiunti limiti di età, Salvatore Giannetto lascia il posto per l’incarico di prossimo “Coordinatore provinciale” dell’organizzazione a Mauro Fioretti, attuale segretario della Uila (Agroalimentari) di Lecce.

Una giornata di grande commozione quella che si è vissuta presso l’hotel Leone di Messapia dove erano presenti i 90 delegati del XVIII Congresso territoriale della Uil di Lecce insieme al Segretario confederale della Uil nazionale Domenico Proietti e al Segretario Generale Uil Puglia, Franco Busto.

Le parole di Salvatore Giannetto

Numerosi applausi hanno interrotto la relazione di Salvatore Giannetto, l’ultima da segretario provinciale: “Per me oggi si chiude un percorso iniziato con passione ben 30 anni fa e non posso che esprimere orgoglio e soddisfazione per ciò che insieme abbiamo potuto realizzare, affermandoci come sindacato e lavorando sodo per dare il massimo con i nostri servizi, stando sempre al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici. Sono felice per quanto ho potuto realizzare e so che lascio una squadra forte, apprezzata anche dai colleghi delle altre confederazioni e dal territorio tutto. A conclusione del processo di regionalizzazione in atto, la Uil di Lecce avrà il suo Coordinatore che svolgerà il suo mandato interagendo con le categorie. La mia lunga esperienza mi porta a dire che occorrerà continuare a curare il territorio.”

Mauro Fioretti, nuovo coordinatore territoriale Uil Lecce

A seguito della riforma organizzativa del Sindacato in senso regionale, dunque, non ci sarà più a Lecce un segretario provinciale bensì un coordinatore territoriale. La nomina di Mauro Fioretti avverrà nel corso dello svolgimento del 5° Congresso regionale della Uil Puglia in programma il 28 e 29 luglio a Bari.

Fioretti, 44 anni, originario di Lequile, dal 2010 è Segretario generale della UILA di Lecce, categoria che rappresenta i lavoratori del settore Agroalimentare, ed è anche componente della Segreteria regionale della Uila di Puglia. Ha iniziato a collaborare con il Sindacato all’età di 27 anni.

“È un incarico che mi onora – ha dichiarato Fioretti – e al contempo mi rende consapevole della grande responsabilità e del lavoro che ci aspetta. Raccolgo un’eredità importante e solida, costruita con sacrificio e passione in questi trent’anni da Salvatore Giannetto, che ringrazio per la fiducia e il sostegno nei miei confronti. Rappresentare l’intero sindacato sul territorio in un momento storico così delicato e complesso per via della pandemia e della drammatica guerra in corso nel cuore dell’Europa, è una sfida certamente non semplice, che affronterò col massimo impegno”.