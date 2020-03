Donare “Un caffè per gli Ospedali di Lecce e provincia”. Gara di generosità dei salentini

Grande successo per “Un caffè per gli Ospedali di Lecce e provincia”, la gara di solidarietà condivisa da tantissimi salentini sparsi in tutta Italia. È ancora possibile contribuire alla raccolta fondi che terminerà domenica 15 marzo, promossa per raccogliere le somme necessarie all’acquisto di materiale e di stumentazioni mediche necessarie ad affrontare l’emergenza coronavirus negli ospedali salentini.

Era iniziata un po’ come una scommessa tra amici ma con un obiettivo chiaro: raccogliere fondi a favore degli Ospedali del Salento. Ed è partita, così, la campagna di solidarietà “Un caffè per gli Ospedali di Lecce e provincia”. Una grande gara in cui non bisognava arrivare primi ma bisognava correre uniti.

È così è stato. Sono stati, infatti, tantissimi i salentini che hanno contribuito con una donazione e tanti anche gli artisti che hanno condiviso sui propri social la raccolta fondi.

Tra i salentini più famosi, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, che da subito ha sostenuto e promosso “Un caffè per gli Ospedali di Lecce e provincia” ma anche l’U.S. Lecce, i Sud Sound System, Sergio Sylvestre, i Mama Ska, il calciatore Fabrizio Miccoli, i The Lesionati, e poi artisti emergenti come il cantautore Andrea Cioffi e produttore Luca Tarantino, il rapper Marmo.

Sarebbe, però, impossibile, ricordarli tutti perché sono stati veramente in tanti, nelle scorse ore, a lanciare un messaggio e l’invito a donare.

I sei ragazzi, hanno tenuto a ringraziare tutti, in una nota fatta pervenire alla redazione di Leccenews24 i personaggi famosi ma c’é anche chi, come Roberta Perrotta, avvocato e imprenditrice, insieme a tanti amici, si è adoperato per diffondere la campagna solidale “Un caffè per gli Ospedali di Lecce e provincia”.

L’iniziativa

Quando si sta comodamente seduti sul divano, ovviamente, non è facile comprendere le difficoltà degli altri. Diverso è stato per questi ragazzi, giovani medici e professionisti che vivendo quotidianamente la realtà dei nostri ospedali, hanno deciso che bisognava fare qualcosa.

Nei giorni scorsi, mentre un po’ tutti, impensieriti da un’emergenza epidemia che diventava via via più preoccupante, correvano a riempire dispense e ad organizzare le giornate in casa, qualcun altro, costretto a misurarsi con le difficoltà quotidiane che vivono gli ospedali, ha pensato che era il momento di rimboccarsi le maniche e metterci la faccia per provare a rendersi utile.

Nasce così questa bellissima storia, tutta salentina. Eugenio, Lorenzo, Francesco, Federico, Marcello e Floriana si sono ritrovati a condividere la voglia di fare qualcosa per la loro terra, per quel Salento tanto amato e che avrebbe dovuto affrontare, come il resto d’Italia, un’emergenza sanitaria senza precedenti nella storia recente.

Sono professionisti del mondo della sanità, sono medici e le criticità le sanno affrontare con freddezza. Niente panico, dunque, solo un unico obiettivo: aiutare gli ospedali di Lecce e Provincia. E così, scelgono uno dei social più seguiti, Facebook, per lanciare una raccolta fondi che in breve diventa virale e che ad oggi riesce a raccogliere una cifra che ha già superato i 70 mila euro.

Ieri, c’è stata una riunione operativa tra gli organizzatori della raccolta fondi e i dirigenti dell’Asl Lecce per individuare le necessità più impellenti su cui far convergere le donazioni. Molto probabilmente, ma la conferma arriverà nelle prime ore di lunedì, si destineranno le somme all’acquisto di ventilatori polmonari che saranno donati a tutte le strutture ospedaliere del territorio salentino e che resteranno in dotazione anche dopo l’emergenza dettata dalla diffusione del CoVid-19.

Un traguardo bellissimo che, grazie alla grande solidarietà dei salentini, è andato oltre le previsioni.

Continuiamo a donare e a supportare con un caffè i nostri medici, infermieri, OSS. Senza luoghi comuni: angeli-combattenti, in prima linea per la salute di tutti noi.

https://www.facebook.com/donate/133300721438324/?fundraiser_source=external_url