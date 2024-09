“Un mondo senza diversità”, a Veglie un pomeriggio all’insegna dell’inclusione

Domani a Veglie, si svolgerà la terza edizione di “Un mondo senza diversità” – staffetta del cuore organizzato dall’associazione L’Albero della Vita con la collaborazione di tante altre associazioni locali e dell’amministrazione comunale.

Un pomeriggio di bellezza, inclusione, prossimità, associazionismo, all’insegna del senso di comunità, presso il Parco del Sorriso in via Salice.

Uno dei momenti più attesi, la staffetta genitori-bimbi, aperta a bambini speciali e non “proprio perché non esistono barriere nel cuore di chi ama la vita – spiega la sindaca Mariarosaria De Bartolomeo -. Sarà occasione per ritrovarsi, fare festa insieme e ricordare che la solidarietà fa bene a chi la pratica”.

Per l’edizione 2024 è prevista anche l’iniziativa “zaino sospeso” in collaborazione con cartolerie del territorio.

“Con il ricavato dell’evento solidale a offerta libera, faremo dei buoni per le famiglie in difficoltà che si rivolgeranno all’associazione l’Albero della Vita, presieduta da Maria Santolla, in modo tale da acquistare libri e oggetti di cancelleria per i loro figli”, spiega la consigliera delegata all’associazionismo, Luisa Margherito.

Per la giornata sono previsti giochi, musica, spettacolo, animazione, trucca bimbi e deliziose crepes a offerta libera.

Per le iscrizioni alla staffetta, contattare il numero 339 41 53 645.