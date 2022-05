“Un passo alla volta”, si chiude il concorso per ragazzi dedicato a Don Tonino Bello a tema legalità

È in occasione della premiazione del concorso “Don Tonino Bello- Un passo alla volta” che è stato firmato un protocollo di intesa per promuovere la legalità tra i più giovani. Il concorso, riproposto anche in questa edizione, premia l’opera, in una delle categorie previste, di uno studente delle scuole superiori. L’evento, tenutosi nella mattinata di oggi, 7 maggio, è stato ospitato dal liceo scientifico Banzi di Lecce.

A firmare il documento sono stati tanti istituti del territorio: IISS “Don Tonino Bello”, Tricase – Liceo Classico “Giuseppe Palmieri”, Lecce – Liceo Scientifico “G.Banzi Bazoli”, Lecce- Liceo Artistico “Ciardo Pellegrino”, Lecce – Istituto tecnico “G.Deledda”, Lecce – IISS “Galilei Costa Scarambone”, Lecce.

Durante la premiazione, che ha visto l’alunna Carla Martella della IV A TS di Tricase vincere il primo premio sezione C Figurativo con l’opera dedicata a Don Tonino, non sono mancati gli interventi di figure di rilievo, tra cui il Rettore Unisalento e presidente dell’Associazione Don Tonino Bello – Lecce, Fabio Pollice; il Presidente della fondazione Don Tonino Bello-Alessano, Giancarlo Piccinni; e il Consigliere nazionale di Pax Christi, Don Salvatore Leopizzi.