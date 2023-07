Un sogno in affitto nel Salento. Cesare Bocci ha scelto Leuca

Cesare Bocci, grande attore di cinema e televisione, ha scelto il Salento per le sue vacanze e si è fatto guidare da Paola Marella alla ricerca del luogo ideale. Parliamo di un Sogno in Affitto la fortunata trasmissione Sky che propone luoghi favolosi dove poter andarsene in vacanza.

La scelta era difficile, tra una meravigliosa residenza nel territorio di Diso, ricavata all’interno di un vecchio tabacchificio, una villa affacciata sulla scogliera di Leuca, a ridosso del faro di finibus terrae, e una masseria alla periferia di Alezio, con tanto di chiesetta sconsacrata e completamente immersa nel verde della campagna.

Alla fine del giro Cesare Bocci ha scelto Villa Li Caurri a Santa Maria di Leuca, una residenza più adatta a lui e a sua moglie, che cercavano un luogo pieno di luce, una vista incantevole e uno spazio intimo dove ospitare amici e cucinare per loro. L’imbarazzo c’era, la scelta non era affatto semplice, perché tutti e tre i luoghi avevano il loro talento personale da spendere.

Di sicuro, parliamo di residenze di altissimo livello, come tante ce ne sono in questa estrema terra a sud est.