Una favola opaca, lo spettacolo in scena al Teatro Asfalto

Quando dopo il lockdown i teatri avevano riaperto le loro porte per ospitare il pubblico, grande assente per rispettare le regole imposte per frenare la curva dei contagi, la compagnia composta da Angelo Rizzo, Donatella Reverchon e Diego Perrone aveva portato in scena «La casa dell’oblio», una storia legata al periodo storico che raccontava l’isolamento delle famiglie. Un anno dopo, tocca allo spettacolo teatrale scritto e diretto da Mattia De Pascali dal titolo «Una favola opaca».

La nuova rappresentazione dello sceneggiatore e regista cinematografico tornerà a parlare di tensioni interne a una famiglia, ma in un contesto totalmente diverso. Se «La casa dell’oblio» era ambientata in una ricca villa signorile alla fine dell’Ottocento, «Una favola opaca» ha come cornice la provincia leccese dei primi anni Novanta.

Protagonisti sono un uomo e una donna, gravati da pesanti difficoltà economiche e i loro cinque figli. Sarà soprattutto il più giovane a subire le conseguenze di una scelta estrema, l’occasione di migliorare il proprio stato sociale, ma a un prezzo fin troppo elevato.

Lo spettacolo è stato scritto prendendo spunto da un fatto di cronaca. Dopo aver letto il trafiletto apparso su una testata giornalistica locale, De Pascali ha pensato subito che l’accaduto fosse talmente inconcepibile da potere celare in sé un grande potenziale drammatico, se analizzato e raccontato correttamente. La notizia è stata quindi fortemente romanzata dall’autore. Per questo, come il cinema ci insegna, è doveroso considerare ogni riferimento a persone esistenti o a fatti realmente accaduti come puramente casuale.

La prima di Una favola opaca si terrà al Teatro Asfalto al civico numero 60 di via Dalmazio Birago, venerdì 29 aprile. La replica è in programma sabato 30 aprile. L’orario di ingresso è fissato per le ore 20:30, il sipario per le 21:00.

Per informazioni e biglietti è possibile contattare il numero: 3284717266.

Note sull’autore

Mattia De Pascali è un nome conosciuto nel Salento. Nel 2022 ha realizzato per il Comune di Lecce tre spot sulla prevenzione delle truffe agli anziani, all’interno della campagna “Siate accorti!”. Oltre al lavoro sul campo, De Pascali insegna regia, sceneggiatura e storia del cinema in master di formazione professionale. Parallelamente si dedica all’attività teatrale; Una favola opaca sarà il suo quarto spettacolo rappresentato a Lecce.