Una lite condominiale rischia di finire male, ragazzo ferito con un coltello da cucina

Mezzogiorno era passato da poco, quando le luci delle sirene forze dell’ordine e delle ambulanze del 118 hanno illuminato via Gioacchino Toma, nel Quartiere San Pio, dove una lite condominiale, scoppiata secondo una prima ricostruzione dell’accaduto per alcuni dissidi sul parcheggio, ha rischiato di finire in tragedia. Un ragazzo è rimasto ferito al petto da un coltello da cucina lanciato, sembrerebbe, dal balcone, dove si trovava la donna con cui stava discutendo. Non era la prima volta che i due “bisticciavano” per le auto, ma questa volta dalle parole si è passati ai fatti.

Una volta scattato l’allarme sul posto sono arrivati i sanitari che hanno accompagnato il malcapitato al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Sta bene, a parte questo taglio che necessiterà di qualche punto di sutura. Presente anche una volante della Polizia a cui sono affidate le indagini. Gli agenti ascolteranno il racconto dei testimoni per cercare di ricostruire l’accaduto. In attesa di capire anche quali provvedimenti verranno presi nei confronti della donna.