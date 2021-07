“Una luce per ogni abbraccio”: il grazie speciale al Vito Fazzi ha chi la “combattuto” contro il Covid19

Si terrà il 9 luglio, nello spazio esterno dell’ingresso principale del Vito Fazzi di Lecce, un evento di ringraziamento straordinario per i tanti operatori sanitari e donatori – singoli o di organizzazioni – che, in questi mesi difficili, hanno “lottato” contro il virus e supportato il lavoro della ASL di Lecce durante il periodo della pandemia.

L’occasione è offerta dalla conclusione dei lavori per il rifacimento e la riqualificazione della rampa di accesso del Presidio Ospedaliero, denominato il “Giardino della rinascita”, primo passo dell’avvio di un articolato progetto Green, che intende coniugare il binomio ambiente e salute, e che è stato condotto in sinergia con l’azienda Sanità service.

Cosa prevede lo speciale evento

Durante l’evento saranno ringraziati, in rappresentanza di una variegata platea di donatori, alcuni esponenti del mondo culturale, associativo, religioso, imprenditoriale e dei privati cittadini. In programma è prevista un’esibizione musicale del Conservatorio Tito Schipa di Lecce, con la presenza straordinaria di Albano Carrisi e della sua fantastica voce, accompagnata dalla conduzione speciale del maestro Alterisio Paoletti.

Al termine della cerimonia speciale di ringraziamento a tutti coloro che hanno combattuto con la terribile presenza del virus, verrà acceso l’abbraccio di luminarie, una particolare e caratteristica installazione di luci, realizzata dall’azienda di Maglie “Luminarie De Cagna”.

Ben settemila, infatti, saranno le lampadine colorate accese, raffiguranti la possibilità di ripartenza dopo la difficile situazione trascorsa, che ha messo sotto grande stress fisico e occupazionale, il differente personale medico e soprattutto tutte quante le famiglie e le persone interessate in prima linea.

Si intende poter recuperare in maniera simbolica, tutti quegli abbracci mancati e purtroppo proibiti durante la pandemia, che tanto sarebbero voluti essere offerti come dono di solidarietà e vicinanza, in quei momenti così difficili e tristi.