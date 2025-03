Una zeppola per i papà in difficoltà, un gesto d’amore per la festa del 19 marzo

La Festa del Papà è un momento di gioia e condivisione, ma per molti padri in difficoltà, può trasformarsi in un giorno di solitudine e privazione. L’associazione Pronto Soccorso dei Poveri, in collaborazione con la famiglia Petrucci Maria Pia, ha lanciato l’iniziativa “Una zeppola per un papà in difficoltà” per portare un sorriso e un po’ di dolcezza a chi ne ha più bisogno.

Un gesto semplice, un significato profondo

L’iniziativa dell’associazione di Tommaso Prima, consiste nella raccolta di fondi per l’acquisto di zeppole da donare a papà che vivono soli in gravi condizioni esistenziali o a famiglie bisognose che non possono permettersi di comprare questo dolce tipico della festa. Un piccolo gesto, un dono semplice, ma dal significato profondo: dimostrare che nessuno è dimenticato, che la comunità è presente e solidale.

La storia dietro l’iniziativa

L’associazione Pronto Soccorso dei Poveri è da sempre impegnata nel volontariato. L’idea di questa iniziativa è nata dalla consapevolezza che, in un giorno di festa come la Festa del Papà, molti padri si sentono ancora più soli e abbandonati. La zeppola, simbolo di festa e tradizione, diventa così un veicolo di amore e speranza.

Come partecipare

Chiunque voglia contribuire a questa nobile causa può farlo chiamando il numero 3469537000. Ogni donazione, anche la più piccola, può fare la differenza e portare un po’ di gioia a chi ne ha più bisogno.

L’importanza della solidarietà

In un periodo storico in cui le difficoltà economiche e sociali sono sempre più diffuse, la solidarietà diventa fondamentale. Iniziative come “Una zeppola per un papà in difficoltà” ci ricordano che siamo tutti parte di una comunità e che il sostegno reciproco è essenziale per superare le avversità.

“Una zeppola per un papà in difficoltà” è un’iniziativa che scalda il cuore e ci invita a riflettere sull’importanza della solidarietà. In un giorno speciale come la Festa del Papà, facciamo sentire la nostra vicinanza a chi è meno fortunato. Un piccolo gesto, un grande atto d’amore!