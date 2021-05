Unisalento4talents, pubblicato il bando rivolto agli studenti internazionali

“Tutti gli studenti internazionali hanno diritto agli stessi servizi di assistenza agli studenti degli studenti italiani e possono richiedere borse di studio, prestiti studenteschi, sussidi abitativi, buoni pasto mensa e così via.” Così il progetto Unisalento4talents lancia il nuovo bando 2021/22 ora disponibile sul sito online e rivolto a tutti gli studenti universitari stranieri che hanno intenzione di proseguire gli studi ai corsi magistrali in lingua inglese, dell’Università del Salento.

Il programma specifico è stato sviluppato per quanto riguarda le politiche di internazionalizzazione dell’Ateneo, e con l’obiettivo specifico volto all’incremento del numero di studenti internazionali, all’orientamento individuale e al potenziamento della loro attività.

Per studenti internazionali si intendono tutti gli studenti comunitari (ad esclusione dei cittadini italiani) e non, residenti all’estero, che abbiano conseguito un titolo di studio necessario per l’accesso al corso di laurea magistrale.

Cosa prevede il bando

Con questo nuovo bando appena pubblicato, Unisalento4Talents assegnerà ben 25 borse di studio ad altrettanti studenti internazionali, che intendono immatricolarsi ai seguenti corsi di laurea magistrale in lingua inglese:

Biologia ed ecologia costiera e marina

Ingegneria delle comunicazioni e tecnologie elettroniche

Ingegneria Informatica

Ingegneria Gestionale

Ingegneria dei materiali e nanotecnologia;

Gli studenti vincitori del bando, inoltre, avranno diritto ai seguenti vantaggi: