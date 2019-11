Università del Salento, Domenico Fazio nominato Direttore dell’Isufi

“Al professore Domenico Fazio vanno i miei più sentiti auguri di buon lavoro oltre che le mie congratulazioni personali per questo prestigioso incarico che gli è stato assegnato.

Le sue qualità umane e professionali lo aiuteranno di certo a ricoprire al meglio questo incarico e a contribuire al rilancio dell’Isufi che – è opportuno sottolinearlo – riveste per il futuro di UniSalento un’importanza strategica. È nostra intenzione, infatti, investire risorse e competenze per tornare a farne un’eccellenza dell’Ateneo e del territorio salentino. L’entusiasmo e la generosità che da sempre contraddistinguono il contributo del Prof. Fazio alla nostra Università, saranno certamente il quid pluris per assicurare la piena attuazione di questo progetto e la soddisfazione degli studenti che ne sono e ne resteranno i protagonisti”, con queste parole, Fabio Pollice, Rettore dell’Università del Salento, commenta la nomina di Domenico Fazio, a Direttore della Scuola Superiore Isufi per il quadriennio 2019/2023.

Domenico Fazio

Nato a Bari nel 1957 si è laureato in Filosofia nel 1981 all’Università del capoluogo pugliese, perfezionato in Storia della filosofia contemporanea nel 1986 all’Università di Urbino dove ha anche conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Filosofia nel 1989. Dal 2005 è ordinario di Storia della Filosofia presso l’Università del Salento.

È stato coordinatore del Dottorato di ricerca in Discipline storico-filosofiche dal 2006 al 2011 e presidente del Corso di Laurea in Filosofia dell’Università del Salento dal 2004 al 2012. Dal settembre 2015 all’ottobre 2019 è stato prorettore vicario dell’Università del Salento.

I suoi studi vertono soprattutto sulla filosofia tedesca dell’Ottocento – in particolare su Schopenhauer, Nietzsche e Paul Rée – ma i suoi interessi spaziano dalla filosofia italiana del Rinascimento – con particolare riguardo al salentino Giulio Cesare Vanini – al pensiero politico meridionalista e liberalsocialista, dall’estetica della Scuola di Francoforte alla filosofia della musica. Ha al suo attivo oltre cento pubblicazioni, molte delle quali all’estero.

L’Isufi

La Scuola Superiore Isufi (Istituto Superiore Universitario di Formazione Interdisciplinare) è un centro di alta formazione e di ricerca, incardinato nell’Università del Salento.

Fondata nel 1999 a conclusione di un periodo di attività sperimentale, è stata istituzionalizzata nel 2005 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Fa parte del sistema nazionale delle Scuole Superiori Universitarie, ed è l’unica Scuola Superiore dell’Italia peninsulare a essere collocata a Sud di Roma.

La Scuola opera secondo il modello della Scuola Normale Superiore di Pisa. Seleziona giovani talenti italiani e stranieri esclusivamente in base al merito e offre loro una formazione di eccellenza a integrazione e completamento degli ordinari corsi universitari. I rilevanti costi di questa formazione, caratterizzata da residenzialità e internazionalità, sono sostenuti interamente dallo Stato italiano.