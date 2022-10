Università del Salento, tutti in fila per la mensa…ma la coda è chilometrica. Il video

La segnalazione di oggi alla redazione di Leccenews24.it giunge dalla mensa dell’Università del Salento presso il complesso Ecotekne. Le immagini del video parlano chiaro: studenti costretti ad una fila lunga, interminabile, di centinaia di metri per raggiungere la mensa universitaria situata nel Campus Ecotekne sulla strada che dal capoluogo porta a Monteroni di Lecce ed Arnesano.

A scrivere alla nostra redazione sia genitori che studenti, lamentandosi di una situazione al limite della sopportazione. Non è possibile fare una fila così grande per concumare un pasto mentre le lancette dell’orologio scorrono inesorabilmente e le nuove lezioni ed i nuovi laboratori da frequentare si avvicinano.

‘Siamo profondamente rammaricati per quello che devono affrontare i nostri figli; in fin dei conti con un minimo di organizzazione tutto può essere regolamentato al meglio – dice una mamma -. Non si stanno lamentando di qualcosa di futile i ragazzi, che hanno dimostrato come si vede dalle immagini educazione e comprensione per i disguidi. Si tratta di evitare che ciò si ripeta con frequenza. Si tratta di un pasto, della somministrazione di un pasto tra tante ore di docenza mattutine e pomeridiane in una zona lontana dai centri abitati e ovviamente poco servita. Se non si riesce a comprendere questo vuol dire che la qualità dei servizi erogati è destinata irrimediabilmente ad abbassarsi. E ciò ci dispiace molto!’