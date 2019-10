L’Università del Salento si fa conoscere ai suoi futuri studenti, organizzate due giornate di orientamento

Per scegliere l’università bisogna conoscerla. Bisogna conoscere i suoi indirizzi e lo sbocco occupazionale che danno. Bisogna conoscere i suoi spazi. Bisogna parlare con chi la frequenta per capirne i punti di forza e i punti di debolezza. Così fa anche l’Ateneo salentino che si presenta al territorio, alle famiglie e a chi potrebbe frequentarla nei prossimi mesi.

UniSalento, la tua Comunità

È in programma per domani, venerdì 18 ottobre 2019, la prima delle due giornate dell’iniziativa “UniSalento. La tua comunità”, organizzata dall’Università del Salento per far conoscere l’Ateneo soprattutto ai futuri studenti, alle loro famiglie e ai docenti degli Istituti superiori che rappresentano un riferimento importante per tutti i ragazzi che desiderano proseguire il percorso di studi e si confrontano con i loro professori per saperne di più. Sono attesi più di 2mila studenti delle scuole superiori delle province di Lecce, Brindisi, Taranto e Bari.

Offerta formativa e sbocchi occupazionali di Unisalento

Al centro di questo primo incontro, che si svolgerà nel complesso Studium2000 (via di Valesio, Lecce), saranno l’offerta formativa e gli sbocchi occupazionali, l’attività di ricerca e le strutture accademiche dell’area umanistico-sociale, assieme a tante informazioni utili sui servizi, le associazioni studentesche e le iniziative culturali e sociali.

La presentazione delle varie attività avverrà in appositi stand ad accesso libero dalle ore 9.00 alle ore 13.00, mentre grande successo hanno registrato le lezioni brevi organizzate nelle aree dei vari corsi di studio.

Il secondo appuntamento, fissato per il 25 ottobre, si svolgerà nel complesso Ecotekne (piazzale “Caiaffa”, via per Monteroni, Lecce) e sarà dedicato alle aree tecnico-scientifica ed economico-giuridica.

Lezioni brevi, come prenotarsi

L’Università si presenta ai suoi studenti anche attraverso una serie di piccole lezioni dimostrative alle quali occorre prenotarsi per una migliore organizzazione dell’iniziativa. Entro il 23 ottobre sarà possibile prenotarsi per le lezioni brevi attraverso la pagina https://www.unisalento.it/-/unisalento-la-tua-comunita (tasto “scegli e prenota la tua lezione”).

Tutti coloro che si iscriveranno alle lezioni dimostrative riceveranno un gadget personalizzato dell’Università (borraccia o maglietta, fino a esaurimento scorte).

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare ai numeri 0832.296076-6088-6280.