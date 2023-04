“Update mammella”, a Lecce un convegno con i chirurghi plastici di Puglia

I progressi scientifici riguardanti la patologia della mammella, sia sotto il profilo strettamente oncologico, che chirurgico-ricostruttivo ed estetico, saranno al centro di un convegno che riunirà a Lecce, sabato 22 aprile, presso l’Art Hotel & Park, esperti provenienti da tutta la Puglia.

L’iniziativa, fortemente voluta da Ettore Brienza, già direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia Plastica del “Vito Fazzi” di Lecce e attualmente impegnato presso la Clinica “Petrucciani”, che patrocina l’evento con l’imprinting della Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva-Rigenerativa ed Estetica, presente il Past Presidente, Carlo Magliocca.

La giornata sarà dedicata ad approfondire lo stato dell’arte della materia, nella prima parte dal punto di vista chirurgico oncologico, nella seconda parte da quello ricostruttivo ed estetico. L’obiettivo sarà quello di discutere di nuove tecniche e materiali d’avanguardia in un settore particolarmente delicato nel quale obiettivo prioritario è la necessità di restituire alla donna, dopo l’intervento al seno, la tranquillità psicologica della propria immagine integra, un fine particolarmente importante anche sotto il profilo della buona riuscita della cura.

Il convegno affronterà i vari aspetti, dalla diagnosi precoce alle Breast Unit, sempre più indispensabili per affrontare con successo la patologia. Particolare attenzione sarà dedicata alle tecniche chirurgiche più avanzate con i relativi interventi ricostruttivi sino ai trattamenti estetici più sofisticati.

“Si tratta di un appuntamento medico-scientifico di grande rilevanza per gli addetti del settore – afferma Brienza – che avrà ricadute positive anche sulle pazienti in cura per una patologia ancora tanto diffusa, come ci dicono le statistiche. Sarà importante non solo affrontare la materia secondo le più recenti metodologie mediche e chirurgiche, ma anche sotto il profilo di un valido trattamento in senso ricostruttivo ed estetico della mammella, che per la donna costituisce un momento fondamentale di tutta la cura, medica e psicologica.”

“Abbiamo deciso di affiancare il prof. Brienza nella organizzazione del simposio medico-scientifico ‘Update Mammella’ – afferma Ottavio Narracci, Direttore Sanitario della Casa di cura Petrucciani” di Lecce – perchè siamo convinti che anche in Puglia ci siano professionalità, strutture e tecnologie in grado di affrontare una patologia di enorme rilevanza epidemiologica, sia nel momento chirurgico e ricostruttivo, sia nella sempre più importante fase estetica, con la possibilità di restituire alla donna la serenità necessaria per affrontare il prosieguo della sua vita”.