Covid-19, 5.100 vaccini somministrati a familiari e caregiver di minori disabili: 600 negli hub leccesi

Continua incessantemente la campagna vaccinale, una vera e propria corsa contro il tempo a cui non mancano ostacoli. Anche a Pasqua e Pasquetta si continua a somministrare dosi di vaccino negli hub appena aperti e destinati a crescere. Si tratta di 5.100 dosi somministrate ai caregiver e familiari conviventi di minori di 16 anni con disabilità grave. Le operazioni si sono svolte nella mattinata e nel pomeriggio odierni e continueranno domani nei centri di tutta la Regione.

A lavoro tantissime persone tra sanitari, addetti e volontari della Protezione Civile per cercare di “mettere al sicuro” dal coronavirus persone fragili. “Una Pasqua di grande dedizione, partecipazione, voglia di guardare avanti, desiderio di mettere al sicuro i più fragili a cominciare dai bambini. Sono queste le immagini che ci restituisce questa giornata, nella quale in tutta la Puglia sono in corso a pieno ritmo le vaccinazioni anticovid. La campagna vaccinale non si ferma ed è per questo che sento di dover ringraziare le centinaia di operatori sanitari, addetti e volontari alla protezione civile e tutti coloro che sono impegnati, instancabilmente, da mesi nella lotta contro il covid. Rinnoviamo le raccomandazioni anche per la giornata festiva di domani, a fare attenzione e a rispettare le regole di prevenzione per non vanificare tutti gli sforzi che si stanno compiendo”, dichiarano il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco.

Sono 600 le dosi somministrate negli hub della Asl di Lecce, in 10 centri vaccinali della provincia. All’ospedale di Gallipoli inoltre sono stati vaccinati i caregiver dei pazienti oncologici in cura presso il reparto dell’ospedale salentino.

Per questioni organizzativi, la vaccinazione procederà in base al cognome del minore con disabilità (i nati dopo il 1 gennaio 2005). L’elenco degli hub vaccinali, gli orari di apertura e i raggruppamenti per lettere alfabetiche sono disponibili a questo link.

Le vaccinazioni effettuate sino ad oggi in Puglia sono 646.218. Il dato è aggiornato alle ore 15.30.