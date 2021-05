Notte prima degli esami, la chiamata al vaccino per i maturandi. Oggi 540 in provincia di Lecce

Prosegue la somministrazione dei vaccini in Puglia che a partire da oggi, 30 maggio, ha aperto la campagna vaccinale anche agli studenti di scuole superiori prossimi all’esame di maturità. Ad oggi, sono 2.315.406 le dosi di vaccino anticovid somministrate in tutta la regione, il 98% rispetto a quelle consegnate al Tacco dello Stivale.

Sono circa 40mila gli studenti pugliesi che potranno fare il vaccino proprio in queste ore. Alle Asl di riferimento spetta il compito di organizzare la somministrazione dei vaccini. Per quanto riguarda Lecce, nella sola giornata di ieri sono state somministrate 5mila dosi di vaccino nei 12 hub vaccinali della provincia. Al via oggi, invece, la vaccinazione dei ragazzi delle scuole superiori, con 540 programmati per la giornata di oggi.

Intanto, anche nelle altre asl della regione si programma la somministrazione dei vaccini ai ragazzi. Per la asl di Brindisi sono 1500 le vaccinazioni previste ai maturandi nella giornata di oggi, a fronte di un totale di 4mila studenti che si receranno negli hub vaccinali nei prossimi giorni. Proseguono le vaccinazioni anche nel resto della regione che sta accelerando la campagna vaccinale per raggiungere una buona copertura il prima possibile.