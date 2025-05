Un tartufo dal cuore grande… l’iniziativa solidale per le famiglie in difficoltà

Nel panorama delle iniziative solidali che scaldano il cuore, spicca quella di Giorgio Rucco, stimato esperto raccoglitore di tartufi. Con un gesto di generosità esemplare, Rucco ha deciso di mettere all’asta un tartufo da lui stesso raccolto, utilizzando il proprio profilo Facebook come piattaforma per raccogliere fondi. L’intero ricavato di questa nobile iniziativa è stato destinato all’Associazione Pronto Soccorso dei Poveri di Tommaso Prima, con l’obiettivo di acquistare buoni spesa per le famiglie del territorio che versano in condizioni di difficoltà.

L’idea, nata dalla sensibilità di Giorgio Rucco, è stata annunciata tramite una nota pubblicata sul suo profilo social, dove ha invitato chiunque volesse a partecipare con la propria offerta.

L’asta ha avuto inizio immediatamente, con scadenza fissata per lunedì 23 maggio alle ore 20:30. Subito dopo, sempre sul suo profilo Facebook, Rucco rivelerà il nome del beneficiario (se desideroso di renderlo pubblico) e la somma economica totale raccolta.

Ma il gesto di Rucco non si è limitato alla sola raccolta fondi. Ha infatti preso un impegno chiaro e trasparente: l’intera somma incassata sarà trasformata in buoni spesa di prima necessità, buoni spesa farmaceutici e piccoli buoni economici, da destinare direttamente alle famiglie bisognose. A ulteriore garanzia di trasparenza, tutti i buoni generati saranno pubblicati sul suo profilo Facebook, permettendo a chiunque di verificare l’effettiva destinazione dei fondi.

L’Associazione Pronto Soccorso dei Poveri di Tommaso Prima è stata individuata come ente beneficiario e responsabile della distribuzione dei buoni. Questa associazione, già profondamente radicata nel territorio e attiva nel supporto a chi si trova in difficoltà, ha rappresentato il partner ideale per assicurare che l’aiuto arrivasse a chi ne avesse più bisogno.

L’iniziativa di Giorgio Rucco è un esempio brillante di come la passione personale e la generosità possano unirsi per creare un impatto positivo concreto nella comunità. Il suo gesto, semplice ma potente, dimostra che anche un singolo individuo può fare la differenza, ispirando altri a seguire il suo esempio e a contribuire al benessere collettivo.