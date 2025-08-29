“Anch’io sono la protezione civile”, venti ragazzi in visita alla Capitaneria di Porto di Gallipoli

Nell’ambito di un progetto formativo denominato “Anch’io sono la protezione civile”, una ventina di ragazzi di età compresa tra i 10 e i 16 anni frequentanti un Campo Scuola organizzato dalla Protezione Civile di Matino, si sono recati presso gli uffici della Guardia Costiera di Gallipoli.

Accolti dal personale militare della Capitaneria di Porto di Gallipoli, i ragazzi hanno toccato con mano le attività che quotidianamente, nell’arco delle 24 ore, conducono gli uomini della Guardia Costiera per la sorveglianza su tutte le attività che si svolgono sul mare e sul litorale della provincia di Lecce.

I ragazzi, oltre a visitare la Sala Operativa, centro di ricezione di tutte le segnalazioni pertinenti le emergenze e da dove avviene il coordinamento delle discendenti azioni a tutela della sicurezza della navigazione, del mare e della balneazione, hanno potuto visitare le motovedette utilizzate per il soccorso e per le attività di polizia e vigilanza.

L’occasione, che ha suscitato notevole interesse e partecipazione tra i ragazzi, è stata proficua per sensibilizzare i giovani sull’importanza del rispetto delle regole e dell’ambiente marino e costiero.