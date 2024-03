A Lecce la Via Crucis anticipa la Settimana Santa, l’invito dell’Arcivescovo Michele Seccia

Prima dell’inizio della Settimana Santa, anche la Chiesa di Lecce vivrà la sua Via Crucis diocesana presieduta da Mons. Michele Seccia.

È l’arcivescovo stesso, con una lettera, ad invitare per lunedì prossimo, 18 marzo, in Piazza Duomo l’intera comunità locale a partecipare alla patica organizzata dal Servizio diocesano di pastorale giovanile sotto il coordinamento di don Salvatore Corvino.

“Dopo aver vissuto a livello diocesano ‘I Martedì di Quaresima’ e gli incontri del percorso ‘Why Not?’ indirizzati ai giovani – scrive Seccia – è mio desiderio, alla vigilia della Settimana Santa, ritrovarci tutti insieme per ripercorrere la ‘Via della Croce’”.

Ci ritroveremo, dunque, in Piazza Duomo – aggiunge – lunedì 18 marzo, alle 20, per vivere la pia pratica della Via Crucis, animata dalle realtà giovanili ecclesiali presenti in diocesi e non solo. Le meditazioni, infatti, sono state preparate dal Servizio diocesano di pastorale universitaria, oratori parrocchiali, Azione cattolica, Centro sportivo italiano, Agesci, Cammino neocatecumenale, Gioventù francescana, Rinnovamento nello Spirito, detenuti di Borgo San Nicola, seminaristi, Comunione e liberazione, giovani accolti nella Comunità Emmanuel, giovani sordi, giovani del presidio scolastico ‘Gaetano Marchitelli’ di ‘Libera contro le mafie’.

Il nostro cammino – sempre all’interno della Piazza – si muoverà a partire da una parola: Salvàti. Vivremo, così – conclude -, la ‘Via della Croce’ nella bellezza del suo significato salvifico, alla luce di tante esperienze di vita vissuta, salvata, riconciliata e risorta”.

Per la regia di don Emanuele Tramacere, per chi sarà impossibilitato a partecipare di persona, la Via Crucis verrà trasmessa in retta sulla pagina facebook di Portalecce