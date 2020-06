Lecce, lavori alla rete idrica il 26 giugno in Via Gioacchino Rossini. Stop dell’acqua per 8 ore

La ripresa dei lavori è stata avviata da più di un mese e insieme alla realizzazione delle opere straordinarie, vedasi la costruzione di depuratori in vari comuni del Salento, proseguono anche le attività riguardanti la normale manutenzione

Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio presso alcune strade nell’abitato di Lecce e per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 26 giugno 2020 presso Via Gioacchino Rossini, Via Gaetano Donizetti, Via Domenico Cimarosa e vie limitrofe dalle 08:00 alle ore 16:00, per un totale di 8 ore.

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Come sempre l’ente di “Via Cognetti” raccomanda i residenti dell’area interessata a razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari a nelle ore interessate dalla interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

Per maggiori informazioni si potranno contattare il numero verde 800.735.735; consultare il sito www.aqp.it (sezione “Che acqua fa?”); oppure collegarsi ai profili social Twitter, account @AcquedottoP e Facebook.