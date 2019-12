Festeggiare Capodanno con i fuochi d’artificio è da sempre una tradizione, ma sono sempre più i Comuni che scelgono di trascorrere la notte più lunga dell’anno in tranquillità, “con il botto, ma senza botti”. Gioco di parole a parte, molte città grandi e piccole, hanno deciso di vietare petardi e i fuochi d’artificio: inquinano l’ambiente (tante le sostanze nocive che restano nell’aria dopo lo scoppio) e sono pericolosi per le persone, come dimostra la ‘conta’ dei feriti. Senza dimenticare che quest’abitudine è vissuta come un vero e proprio incubo dagli animali domestici che ‘terrorizzati’ scappano di casa, ma anche per quelli ‘servatici’ possono rimanere traumatizzati dai festeggiamenti del 31 dicembre. Insomma, i grandi centri urbani come i piccoli borghi preferiscono ‘autorizzare’ fontane, bacchette scintillanti e girandole luminose. Tutto ciò che non può far male.

Anche Lecce è proibito usare i prodotti pirotecnici. Lo ha ricordato ai cittadini, l’assessore alla Sicurezza Urbana e Polizia Municipale del Comune di Lecce, Sergio Signore rispolverando il contenuto dell’articolo 8 del regolamento di Polizia Urbana che vieta di utilizzare e lanciare petardi, botti, fuochi d’artificio e pirotecnici di qualsiasi tipologia sul territorio comunale.

«Per festeggiare il nuovo anno invito i leccesi a preferire i calorosi abbracci con amici e parenti al lancio di petardi e botti, che il regolamento di Polizia Urbana vieta espressamente, pena sanzioni severe – dichiara l’assessore Sergio Signore – I petardi possono essere gravemente dannosi per chi li usa e per chi, malauguratamente, viene investito dagli scoppi o dall’onda d’urto dei botti, con conseguenze gravissime per la salute e l’incolumità». 31

Senza dimenticare che il rumore che provocano ‘diverte’ per qualche minuto, ma spaventa a morte gli animali. E non ne vale la pena. «Invito anche a pensare agli animali domestici che tutti noi rispettiamo e amiamo tutti i giorni dell’anno: per cani e gatti il rumore dei petardi lanciati a Capodanno rappresenta un insopportabile disturbo e, nei casi più gravi, un danno fisico. Buone feste a tutti, dunque, in sicurezza e senza inutili e pericolosi comportamenti che dobbiamo sempre più lasciarci alle spalle».