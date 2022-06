Scommette 3 euro e ne vince 100mila, Galatone in festa con il 10eLotto

Sono 100mila tondi tondi gli euro vinti a Galatone con una semplice schedina da 3 euro.

Il 10eLotto, si conferma un gioco di grande successo e continua a premiare anche il Salento.

Giocata fortunata, quindi, nella città salentina dove un giocatore – naturalmente senza identità – ha confrontato in diretta sul monitor della ricevitoria i 10 numeri giocati, con i 20 estratti, centrando un 9 Doppio Oro, in un’estrazione abbinata alla modalità frequente.

Una notizia da tachicardia sicuramente, soprattutto se arriva a distanza di pochi minuti da quando la schedina viene battuta al registratore, pronta per entrare nel sistema delle giocate.

Come si legge in una nota, la lotteria dall’inizio dell’anno ha generosamente premiato tutta l’Italia: sono stati infatti già distribuiti premi per un totale di 1,6 miliardi da inizio anno su tutto il territorio nazionale e con l’ultimo concorso sono stati elargiti 20,7 milioni nel Bel Paese.