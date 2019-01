Gioca quattro numeri e vince oltre 124mila euro, la fortuna bussa a Surbo

La fortuna torna a bussare in Salento e non per quel che riguarda la Lotteria Italia, estratta nella serata dell’epifania e che si è rivelata avara nei confronti del nostro territorio.

Nell’estrazione dell’8 gennaio 2019 a pochi chilometri da Lecce e precisamente Surbo, un fortunato giocatore puntando al Gioco del Lotto quattro numeri sulla ruota nazionale, 12, 25, 47, 82 ha indovinato quattro terni e una quaterna, vincendo 124 mila 500 euro. Quella registrata nel comune del Nord Salento è la seconda migliore vincita dell’estrazione di ieri per quel che riguarda la lotteria.

Le altre vincite

A Cadoneghe, in provincia di Padova, un fortunato giocatore ha indovinato un terno e tre ambi sulla ruota di Torino grazie ai numeri 20, 52, 86 e ha vinto 250 mila euro.

Ad Assago, in provincia di Milano, invece, sono stati vinti 90 mila euro indovinando una terna, grazie ai numeri 7, 20 e 48 giocati sulla ruota di Torino.

Sempre 90 mila euro vinti a Vercelli, dove giocando il 20, il 52 e l’86 sulla ruota di Torino, un fortunato giocatore ha indovinato una terna.

Distribuiti premi per oltre 10milioni

In totale il Gioco del Lotto ha distribuito premi in tutta Italia facendo registrare oltre 168 mila 275 vincite, elargendo premi in tutta Italia: con l’estrazione dell’8 gennaio 2019, infatti, sono state distribuite vincite per oltre 10 milioni di euro su tutto il territorio nazionale.