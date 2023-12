Il gioco del Lotto premia ancora il Salento, vinti ad Andrano e Vernole oltre 37mila  euro

Il Lotto, la più antica lotteria italiana si conferma un gioco di successo e particolarmente affezionato al territorio pugliese.

In particolare la fortuna ha nuovamente baciato il Salento, dove, nella giornata di sabato 9 dicembre, ad Andrano e Vernole sono stati vinti 37mila euro.

I fortunati giocatori hanno giocato i numeri centrando nel caso di Andrano una cinquina che ha fruttato oltre 23mila euro e in quello di Vernole tre ambi e un terno del valore di 14mila euro.

L’ultimo concorso della lotteria ha distribuito premi per 5,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,1 miliardi da inizio anno.