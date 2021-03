La fortuna bacia Galatina, centrato un 5+1 da oltre 600mila euro al SuperEnalotto

L’ultima vincita importante si era avuta a Veglie lo scorso 12 gennaio, quando un giocatore per un solo numero non si è aggiudicata l’intera posta in palio, ma che comunque ha consentito di aggiudicarsi una buona somma di denaro.

A distanza di poco più di due mesi la fortuna bacia ancora il Salento e, questa volta, la cifra è di quelle importanti, molto importanti.

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione del SuperEnalotto di giovedì 18 marzo, con il Jackpot che arriva a 124,3 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di sabato 20 marzo.

È festa però per il fortunato che ha centrato il “5+1”, con una vincita di 605.175,32 euro. La giocata vincente è stata convalidata a Galatina, presso il punto vendita Sisal Caffe Matisse sito in via Turati, 1.

La combinazione vincente è stata 11, 38, 51, 58, 62, 63 Jolly 47, SuperStar 56.

Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 396.078 vincite.

L’ultimo “6”, da oltre 59 milioni di euro, è stato centrato il 7 luglio 2020 a Sassari. Sono state 124 le vincite milionarie con punti 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto ad oggi.