Open-days al Liceo Siciliani di Lecce: porte aperte a studenti e famiglie, ma solo online. Le date del virtual tour

Sabato 19 dicembre dalle 16.00 alle 18.00 si svolgerà il primo virtual tour del Liceo Siciliani di Lecce, atteso appuntamento on-line durante il quale le famiglie e gli studenti che vorranno conoscere l’offerta formativa e le location della scuola leccese potranno interagire con la dirigente e i docenti referenti all’orientamento.

Sarà il primo di tre appuntamenti, visto che si apriranno altre due finestre di visita virtuale nelle giornate del 9 e 16 gennaio sempre collegandosi al sito www.liceosicilianilecce.edu.it

In tempo di pandemia, dunque, si è trasformata non soltanto l’organizzazione delle docenze, ma anche quella delle giornate di orientamento, open-days in cui le scuole si aprivano alla visita di famiglie e studenti interessati all’iscrizione, desiderosi di conoscere l’offerta formativa e gli ambienti all’interno dei quali avrebbero vissuto i prossimi cinque anni. Le visite in presenza sono state ovviamente sostituite dai tour virtuali non meno interessanti, occasioni per apprendere direttamente dalla scuola tutte le novità dell’anno scolastico 2021-2022.

L’importanza degli open-days

La promozione e la pubblicizzazione dell’offerta didattica risultano essere un momento strategico in un ambiente molto competitivo quale è quello della formazione. Le scuole secondarie di secondo grado e le università sono chiamate a svolgere questa funzione in maniera complessa e pervasiva, utilizzando gli strumenti della moderna tecnologia. A maggior ragione i licei che rappresentano per le famiglie e per gli studenti la finestra formativa più performante nell’ottica dei futuri studi universitari che apriranno le loro finestre sul mondo del lavoro.

‘Conoscere per scegliere’ non è un vuoto slogan, ma il sottile prerequisito sotteso ad un’opportunità futura. Siti, blog, social, videoproduzioni da ‘lucidare’ come la buona argenteria in occasione di tour in presenza o virtuali presso aule e laboratori sono diventati un rituale a cui non ci si può più sottrarre.

Sono questo gli open days, veri e propri eventi all’interno dei quali le realtà formative organizzano per un pubblico specifico la presentazione delle loro attività.

Come partecipare all’open day del Liceo Siciliani di Lecce

Per iscriversi al virtual tour sarà sufficiente compilare il modulo che si può scaricare dall’home page del sito www.liceosicilianilecce.edu.it

All’indirizzo mail che si comunicherà alla scuola si riceverà l’invito per partecipare all’incontro on-line con la dirigente e i referenti dell’orientamento. Sarà quella l’occasione per conoscere tutti gli ‘ambienti’ all’interno dei quali sarà articolata l’offerta didattica.

Date open days Liceo Siciliani