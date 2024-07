Organico della Questura di Lecce, il Capo della Polizia Pisani promette i fondi necessari

Il 5 luglio 2024, il Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, il Prefetto Vittorio Pisani, ha visitato la Questura di Lecce prima di partecipare al concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato in Piazza Duomo, insieme al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e al Questore di Lecce Massimo Vincenzo Modeo.

Durante la sua visita, il Prefetto Pisani ha incontrato i rappresentanti sindacali della Polizia di Stato. Per la Federazione Sindacale di Polizia di Stato era presente il Segretario Generale Provinciale Giuseppe Galati.

Durante l’incontro, sono state esposte al Prefetto Pisani le principali criticità che affliggono la Questura di Lecce e i suoi uffici periferici, con particolare riferimento alla carenza di personale. È stato sottolineato come, negli ultimi tre anni, il numero di nuovi operatori di Polizia inviati a Lecce sia stato notevolmente inferiore rispetto a quello dei colleghi andati in pensione.

Inoltre, è stata ribadita la necessità di una nuova sede per la Questura di Lecce e l’importanza di mantenere operativo il Reparto Prevenzione Crimine di Lecce, considerato essenziale nella lotta alla criminalità organizzata.

Il Prefetto Pisani ha espresso la disponibilità a esaminare attentamente la situazione dell’organico della Questura di Lecce, a inviare fondi per migliorare la logistica dell’attuale sede e a non chiudere il Reparto Prevenzione Crimine, optando invece per una sua rimodulazione, che sarà discussa con tutti i Sindacati della Polizia di Stato.