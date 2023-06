Il Comandante Interregionale della Guardia di Finanza in visita alle Fiamme Gialle salentine

Nella giornata di ieri, il Generale di Corpo d’Armata Michele Carbone, Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza, ha fatto visita al Comando Provinciale di Lecce.

L’alto Ufficiale dopo essere stato accolto dal Comandante Regionale, Generale di Divisione Fabrizio Toscano e dal Comandante Provinciale, Colonnello Stefano Ciotti, si è intrattenuto con tutti i Comandanti dei Reparti della provincia, oltre che con una rappresentanza di militari e di personale in congedo delle locali Sezioni dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

Nell’occasione sono state affrontate le strategie operative orientate alla lotta agli sprechi nell’erogazione di risorse pubbliche, anche alla luce degli ingenti investimenti connessi all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Carbone esortato tutti gli appartenenti al Corpo a profondere le migliori energie e a proseguire sulla strada intrapresa, finalizzando l’azione del Corpo verso l’affermazione di una equità sociale, a beneficio dell’intera collettività.

Al termine dell’incontro, ha espresso parole di apprezzamento e di gratitudine per il lavoro svolto, per l’impegno quotidiano a salvaguardia della legalità e per i lusinghieri risultati conseguiti.

La visita è proseguita con l’incontro delle massime Autorità locali, con le quali sono state affrontate le tematiche di maggiore interesse istituzionale.

Il Generale Carbone nella giornata di oggi, ha presenziato, altresì, alla inaugurazione di una stele commemorativa ai caduti e della Sala Medica, realizzata all’interno dell’edificio sede del Nucleo Polizia Economico Finanziaria, in memoria dei Finanzieri mare Salvatore De Rosa e Daniele Zoccola, caduti nel 2000 nell’adempimento del dovere, nelle acque antistanti la grotta Zinzulusa di Castro Marina.