Visita del Sottosegretario Gemmato al “Centro Ilma” di Gallipoli: “Sarà la casa della prevenzione dei tumori con servizi gratuiti per tutti”

“Una realtà eccezionale, frutto dell’intuizione del prof. Giuseppe Serravezza, sarà la Casa della Prevenzione”.

Con queste parole il Sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, ha definito il “Centro Ilma”, l’innovativo istituto multidisciplinare per la lotta ai tumori che la LILT di Lecce sta completando alle porte di Gallipoli. La visita, avvenuta nel pomeriggio di venerdì, ha permesso al Sottosegretario di toccare con mano un progetto unico nel suo genere, nato dalla volontà e dal sostegno economico esclusivo della popolazione salentina.

Il Centro sorge su un’area di sette ettari un tempo occupata da cave dismesse, oggi trasformata in un polo d’eccellenza dedicato alla salute.

Fortemente voluto dall’oncologo Serravezza, fondatore della LILT leccese, l’istituto si prefigge di offrire una gamma completa di servizi gratuiti per la comunità: dalla ricerca applicata sulle cause ambientali dei tumori alla diagnosi precoce, dalla riabilitazione fisica e psicologica all’assistenza domiciliare per i malati terminali, fino alla divulgazione scientifica.

“Mi piace pensare che esistano uomini, donne, medici, professionisti che si spendano così per gli altri”, ha dichiarato il Sottosegretario Gemmato dopo aver visitato i vari dipartimenti della grande struttura. “Apprezzo davvero lo straordinario volontariato e lo spirito solidaristico che contraddistingue l’azione della Lilt di Lecce. Rilancio sull’importanza della Prevenzione, su cui il nostro Ministero sta lavorando tanto e continua ad investire. L’attenzione dei vertici nazionali è massima su questo tema, che ha come cornice la sostenibilità del nostro Sistema Sanitario Nazionale”.

All’incontro hanno preso parte numerose figure istituzionali, tra cui il deputato Antonio Maria Gabellone, il direttore generale dell’Asl di Lecce Stefano Rossi, accompagnato dalla responsabile degli Screening oncologici Elisabetta De Matteis, la consigliera Titti Cataldi in rappresentanza del Comune di Gallipoli e il sindaco di Casarano, Ottavio De Nuzzo.

Grande la soddisfazione espressa dal presidente della Lilt di Lecce, Simonetta Pepe, e dal responsabile del Comitato tecnico-scientifico, l’oncologo Carmine Cerullo. “Ringraziamo il Sottosegretario per aver voluto toccare con mano questa nostra importante realtà, un ‘ospedale per sani’ come lo definisce il dottor Serravezza, dove lotteremo per non far ammalare le persone”. Hanno poi espresso la speranza che il Ministero possa sostenere concretamente il progetto, le cui attività di ricerca sono già in corso con lo studio sulla genotossicità dei suoli che ha coinvolto 52 comuni della provincia.

Pepe e Cerullo hanno sottolineato come i servizi del Centro Ilma si integreranno con quelli già offerti dalla Asl e dalla rete Lilt sul territorio, che conta 36 ambulatori di prevenzione e un servizio di assistenza domiciliare in 5 distretti socio-sanitari.

La struttura, definita un “patrimonio di tutti i cittadini”, è stata realizzata grazie al lavoro volontario di numerosi professionisti, tra cui l’ingegnere Flaviano Giannone, direttore dei lavori. Ora la sfida è la dotazione tecnologica, per la quale è stato lanciato un nuovo appello alla generosità dei cittadini. “Occorrono ulteriori risorse per poter mettere in funzione al più presto il Centro e offrire servizi fondamentali, arginando le disuguaglianze sanitarie e andando incontro a chi spesso rinuncia a curarsi”, hanno dichiarato, invitando a sostenere la LILT Lecce anche attraverso il 5 per mille.

Il progetto, nato da un protocollo d’intesa con Regione Puglia, Provincia di Lecce, Università del Salento e Comune di Gallipoli, vanta anche testimonial d’eccezione come i premi Oscar Helen Mirren e Taylor Hackford, che hanno prestato il loro volto e la loro voce per sostenere la raccolta fondi.

Per maggiori informazioni e per contribuire al completamento del “Centro Ilma”, è possibile visitare il sito web www.legatumorilecce.org o contattare la segreteria provinciale LILT Lecce al numero 0833.512777.