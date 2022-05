Mons. Michele Seccia visita la Rsa “San Raffaele” di Campi Salentina

“È stato un momento intenso, uno scambio reciproco, l’augurio, ora, è quello di vivere giorni più sereni continuando ad avere coraggio e fiducia”, Con queste parole l’Arcivescovo Metropolita di Lecce, Mons. Michelle Seccia, ha commentato la vista, svolta questa mattina, presso la residenza socio assistenziale “San Raffaele” di Campi Salentina.

È stata una mattinata all’insegna dell’accoglienza e dell’allegria quella trascorsa dall’Arcivescovo insieme agli ospiti della struttura.

Accompagnato dal Direttore, Luciano Ladisi, è stato accolto dal Sindaco Alfredo Fina, che ha sottolineato l’impegno e la dedizione con cui, dirigenti e operatori, hanno affrontato una situazione complicata come l’emergenza sanitaria attraversata, salvaguardando e tutelando gli ospiti della struttura.

Dopo il ringraziamento agli operatori sanitari per quanto fatto e per quanto stanno facendo tuttora, Mons. Seccia si è intrattenuto con il personale e con alcuni degli anziani, impegnati in un laboratorio creativo.

A seguire, ha proseguito la visita incontrando gli altri ospiti e recandosi personalmente nelle aree della struttura dove sono costantemente seguiti dagli operatori.

Prima di andare via, i frati della parrocchia San Francesco d’Assisi a, guidati da Padre Michele Cilli, sono giunti presso la Rsa per un saluto.