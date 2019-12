Nardò Calcio e Technical Center in visita ai bimbi del Reparto di Oncoematologia Pediatrica

Giocattoli, sorrisi e tanta solidarietà. È stato il programma di questa mattina per i piccoli pazienti ricoverati nel Reparto di Oncoematologia Pediatrica del “Vito Fazzi” di Lecce che hanno ricevuto la visita di una folta rappresentanza dello staff dirigenziale e tecnico del Nardò Calcio e del main sponsor del settore giovanile granata, “Nardò Technical Center”, d’intesa con il primario del reparto, dott.ssa Assunta Tornesello.

«Il sorriso di un bambino – dichiara il presidente del Nardò Calcio, Salvatore Donadei – è un regalo meraviglioso. Sensibilità e dolcezza devono partire dal cuore di ognuno di noi per essere accanto ai piccoli e alle famiglie sofferenti. Attenzione costante ai meno fortunati e non solo durante il Natale. Siamo felici di allietare e condividere questi momenti, con piccoli gesti, con tutto l’affetto che possiamo. Lo sport una forza motrice di amore straordinaria».

Alle parole del presidente Donadei, si sono aggiunte quelle del direttore generale del Nardò Technical Center, Antonio Gratis: «Il supporto al settore giovanile dell’A.C. Nardò non è fine a sé stesso ma rientra in un progetto di ampio respiro, in una logica di crescita condivisa, sportiva ma anche sociale e civile, con la comunità locale di cui ci sentiamo parte e che ci impegniamo a supportare. Ci onora essere partner di una realtà calcistica gloriosa come l’AC Nardò, riferimento importante sul territorio anche per la diffusione tra i giovani dei valori più sani dello sport: rispetto, fratellanza e condivisione. Gli stessi – conclude Gratis – che muovono iniziative come questa, a cui siamo particolarmente felici e orgogliosi di poter partecipare».