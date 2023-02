Il Prefetto di Lecce Luca Rotondi in visita presso il Dea del “Vito Fazzi”

Proseguono gli incontri del Prefetto Luca Rotondi con i rappresentanti istituzionali della Provincia di Lecce

Nella mattinata di oggi il numero uno di “Via XXV Luglio”, accompagnato dal Direttore Generale della Asl di Lecce Stefano Rossi, si è recato in visita presso il Pronto Soccorso del Dea del Presidio Ospedaliero “Vito Fazzi” per incontrare il personale sanitario, medico ed infermieristico, e parasanitario.

Nell’occasione, Rotondi ha espresso apprezzamento per la struttura e per l’alta professionalità del personale, che mette in campo competenze altamente specializzate al fine garantire le cure necessarie, anche con l’uso delle tecnologie moderne, a beneficio dei pazienti affetti da patologie complesse, divenendo in breve tempo un punto di riferimento per il territorio salentino.

“Ho accolto con grande piacere” ha dichiarato il Prefetto “l’invito del Direttore Generale a conoscere da vicino la realtà del Dea, una vera eccellenza per tutto il Salento, anche e soprattutto per il costante e quotidiano lavoro svolto dal personale medico, infermieristico e sanitario, al quale va la mia riconoscenza, per l’incessante impegno ed il senso di umanità dimostrato in occasione dell’emergenza epidemiologica”.

“Augurandoci di aver dato buona prova dell’organizzazione dell’Azienda Sanitaria Locale” ha affermato il Direttore Rossi “ringraziamo il Prefetto per questa visita, che ha consentito di toccare con mano la complessità della realtà sanitaria del Dea, oltre a rappresentare l’occasione per far sentire la vicinanza delle Istituzioni a tutti gli operatori”.