Il Prefetto di Lecce Rotondi ricevuto in visita dai Carabinieri del Comando Provinciale dell’Arma

Si è svolta nei giorni scorsi, presso la Caserma sede del Comando Provinciale dei militari dell’Arma, la visita del Prefetto di Lecce, Luca Rotondi.

Rotondi è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Donato D’Amato, dagli ufficiali del Reparto Operativo e del Comando Provinciale, dagli ufficiali e dai comandanti dei Reparti territoriali e dei Reparti Speciali dell’Arma, da una rappresentanza dei Comandanti di Stazione e dei militari in servizio nella provincia, dai rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri, oltre che dai dai delegati della rappresentanza militare.

Nel suo discorso ha espresso ai militari il suo apprezzamento per la quotidiana e tangibile attività svolta, lo straordinario impegno e la dedizione profusi nelle attività di controllo del territorio e di contrasto ad ogni forma di criminalità. Ha poi sottolineato i valori che animano gli uomini dell’Arma nella loro quotidiana missione al servizio della gente, ricordando come “la Benemerita”, dalle sue esperienze maturate anche in altri territori della penisola, rappresenti da sempre un costante, rassicurante e prezioso punto di riferimento per tutte le comunità locali.

Il Comandante Provinciale, successivamente, nell’ambito di una riunione cui hanno partecipato tutti gli Ufficiali della Provincia, ha illustrato al Prefetto i dettagli relativi alle attività svolte dalle singole articolazioni dell’Arma presenti in provincia, con riferimento sia ai reparti territoriali, che ai reparti speciali.

I primi, rappresentati in primis dalla Stazione dei Carabinieri, garantiscono la fondamentale prossimità dell’Arma al territorio e ai bisogni dei cittadini, rispondendo con tempestività alle istanze di sicurezza delle comunità. I secondi espletano un’attività dall’elevata specializzazione tecnica a tutela della salute, della sicurezza sui luoghi del lavoro e dell’ambiente, nonché sul piano della criminalità organizzata ed eversiva. Il Comandante ha infine evidenziato come il lavoro dell’Arma si inserisce in un più ampio lavoro di squadra che vede nella Prefettura la propria “casa comune”, dove si realizza un vincente modello di coordinamento, grazie all’incessante impegno di tutte le forze di polizia e la preziosa guida del Prefetto.

La visita è stato anche un momento per illustrare le caratteristiche tecniche dei mezzi e delle strumentazioni utilizzate nelle attività quotidiane: innanzitutto la Centrale Operativa, cuore pulsante di tutte le attività preventive e repressive dell’Arma sul territorio e poi le “Gazzelle” del Pronto intervento della Sezione Radiomobile, le particolari attrezzature utilizzate dagli Artificieri nei loro interventi per disinnescare e far brillare in sicurezza ogni genere di ordigni e, per finire, due bici elettriche per il pattugliamento di centri storici e litoranee, che saranno operative dalla prossima stagione estiva.

Prima di lasciare la sede del Comando, e prima della rituale foto ricordo dell’evento, il Comandante D’Amato, ha omaggiato il Prefetto del Crest in pietra leccese del Comando Provinciale di Lecce a ricordo della particolare giornata trascorsa.