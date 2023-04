Il Prefetto di Lecce Luca Rotondi in visita allo stabilimento della Lasim

Nella mattinata di ieri, il Prefetto di Lecce Luca Rotondi, nell’ambito di un programma di visite alle maggiori realtà produttive ed imprenditoriali del territorio salentino, si è recato presso lo stabilimento Lasim S.p.A, azienda specializzata nello stampaggio, taglio laser, saldatura e assemblaggio di lamiere in acciaio per l’industria automobilistica, leader nella lavorazione dei tailored blanks.

Ad accoglierlo, Giampiero Fedele, Amministratore Unico e socio dell’impresa, nominato nel maggio 2021, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Cavaliere del Lavoro per aver fondato e portato a livelli di eccellenza tecnologica una delle aziende meccaniche più dinamiche dell’Italia meridionale, partner dei più prestigiosi marchi del settore “automotive”.

“Siamo onorati che il Prefetto abbia deciso di farci visita – ha sottolineato – dimostrando sensibilità ed attenzione nei confronti delle attività economiche della provincia di Lecce”.

Nel corso della visita allo stabilimento, il Prefetto ha preso atto dell’impiego di tecnologia d’avanguardia soprattutto sulle procedure robotizzate di taglio laser, con elevatissimi livelli di precisione, adeguati anche alle più sofisticate autovetture.

Nella presentazione dell’azienda, che attualmente offre lavoro a circa 330 dipendenti, è stata resa nota la volontà di ulteriore espansione, così da creare ulteriori opportunità lavorative per i giovani salentini in un contesto, quale è quello del mercato automobilistico, di particolare complessità, in quanto connotato da continue trasformazioni.

Il Prefetto Rotondi ha manifestato a tutti i lavoratori “La vicinanza e il più vivo apprezzamento per i livelli di eccellenza raggiunti nell’imprenditoria salentina per l’elevata qualità dei prodotti, che contribuiscono alla crescita e allo sviluppo della realtà territoriale di riferimento”.