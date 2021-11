Il Procuratore Generale Antonio Maruccia in visita alla Capitaneria di Porto di Gallipoli

Nella giornata di oggi, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Lecce, Antonio Maruccia, ha fatto visita alla Capitaneria di porto di Gallipoli.

Accolto dal Capo del Compartimento Marittimo, il Capitano di Vascello, Pasquale Vitiello, il Procuratore ha incontrato il personale militare e civile del Comando.

Durante la visita il Comandante ha illustrato l’organizzazione della Capitaneria di porto, Comando provinciale del Salento, oltre che le specificità marittime dei porti e del territorio di giurisdizione, che hanno una vocazione prevalentemente turistico-ricreativa, peschereccia e diportistica.

Menzione particolare è stata fatta dell’organizzazione di ricerca e soccorso in mare (S.A.R. – Search and Rescue) molto attiva nel territorio, anche per il massiccio e sempre attuale fenomeno migratorio.

Al termine della visita il capo della Capitaneria ha donato all’alto magistrato il crest rappresentante lo stemma araldico del comando.

Il Maruccia ha espresso, con dedica sul libro d’onore della Capitaneria di porto, il proprio plauso e la propria riconoscenza per il lavoro efficiente, scrupoloso e intelligente che le donne e gli uomini del Corpo della Guardia Costiera di Gallipoli profondono ogni giorno a tutela del mare, dell’ambiente, dell’economia e della vita dei cittadini.