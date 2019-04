Proseguono gli incontri del nuovo Questore nei commissariati, oggi è stata la volta di Galatina

Proseguono le visite nel neo insediato Questore, Andrea Valentino, presso i commissariati di Polizia di Stato della Provincia di Lecce.

Nella giornata di oggi in numero uno di “Viale Otranto” si è recato a Galatina dove ha salutato gli agenti in forza al Commissariato locale.

Il Questore si è voluto complimentare con gli uomini e le donne in divisa per l’impegno costantemente profuso a tutela del territorio galatinese.

A seguire ha incontrato presso il Comune il Sindaco Marcello Amante e l’Amministrazione comunale.

Non poteva chiaramente non far visita anche all’Associazione Pensionati della Polizia di Stato, visitando la sezione di Via Calatafimi, dove era presente un folto gruppo di associati.

Stessa attenzione il Questore di Lecce ha voluto rivolgere anche all’Associazione dei pensionati dell’Aeronautica Militare, dove ad attenderlo anche qui c’era un nutrito gruppo di persone.

Il Questore ha voluto dedicare parte della giornata anche per conoscere personalmente Gaetano Fuso, poliziotto in quiescenza a seguito di grave malattia invalidante ed ideatore del progetto di solidarietà denominato “Io Posso”, con sede a Calimera.

In occasione di questo incontro, Andrea Valentino, ha rinnovato l’impegno della Polizia di Stato, anche attraverso le Fiamme Oro che svolgono attività di salvataggio durante la stagione estiva presso il lido balneare di San Foca, a testimonianza della sinergia tra i valori di solidarietà e tutela del cittadino a cui si ispira giornalmente la Polizia.