“Grazie per l’impegno”, il Questore Valentino in visita al Commissariato di Nardò

Da poco in Salento dopo aver preso il testimone da Leopoldo Laricchia, il nuovo Questore di Lecce, Andrea Valentino ha voluto far visita al Commissariato di Nardò, uno dei più grandi della Provincia. Il numero uno di viale Otranto ha incontrato tutti i poliziotti in servizio e il Dirigente Vice Questore Pantaleo Nicolì. Un modo per salutare gli uomini e le donne in divisa, ma anche per complimentarsi per l’impegno dimostrato nell’attività di controllo del territorio ogni giorno, ma soprattutto nel periodo estivo, in occasione della stagione turistico-balneare.

Nardò e le sue marine non hanno nulla da invidiare ad altre località del tacco dello Stivale, grazie anche ai numerosi film che sono stati girati nella zona. Non sono poche le telecamere del piccolo e grande schermo che hanno immortalato le bellezze neretine.

Il Questore ha incontrato anche il Vescovo della Diocesi di Nardò e Gallipoli Mons. Fernando Filograna al quale ha rivolto un personale ringraziamento per l’attenzione dimostrata, nei vari momenti istituzionali, alla mission che gli agenti della Polizia di Stato svolgono ogni giorno.