Prosegue “Dalla parte di noi donne”, progetto volto a sensibilizzare sulla prevenzione ginecologica

Confermata l’eccezionale risposta e partecipazione dei primi tre appuntamenti che si sono svolti tra ottobre 2024 e marzo 2025, l’iniziativa ‘Dalla parte di noi donne’ torna all’Asl Lecce con una quarta giornata di prevenzione in programma venerdì 19 settembre.

Il progetto, avviato lo scorso anno e promosso da Alfasigma, azienda farmaceutica italiana presente in Italia anche in ambito ginecologico con una linea di prodotti dedicati, è nato per sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione ginecologica. Offrendo occasioni di informazione e visite ginecologiche gratuite, l’iniziativa continua a crescere costantemente grazie all’adesione di un numero sempre maggiore di centri su tutto il territorio nazionale.

“Dalla parte di noi donne” nasce dalla consapevolezza che la prevenzione è fondamentale per la salute femminile; l’iniziativa, di carattere nazionale e realizzata in collaborazione con enti locali, è patrocinata dall’Associazione Ginecologi Universitari Italiani, dalla Fondazione Onda Ets e da Federfarma e si sta svolgendo su tutto il territorio nazionale.

“Con questa quarta giornata rafforziamo un percorso che è diventato ormai un appuntamento atteso per il nostro territorio e che rimane un’occasione concreta per ogni donna per prendersi cura della propria salute. L’ampia adesione registrata nelle edizioni precedenti ci conferma l’importanza di proseguire in questa direzione” – dichiara Elisabetta De Matteis, Responsabile della Uosvd Screening oncologici di ‘Via Miglietta’.

“Siamo orgogliosi di accogliere nuovamente nella nostra città il progetto ‘Dalla parte di noi donne’, una concreta occasione di prevenzione. Con questo appuntamento puntiamo a raggiungere e a sensibilizzare sempre più donne, rafforzando il nostro impegno nel promuovere azioni capaci di generare un impatto positivo sulla comunità”, conclude Stefano Rossi, Direttore Generale dell’Asl.

Accedendo alla piattaforma dallapartedinoidonne.it sarà possibile iscriversi e prenotare una visita ginecologica a partire da venerdì 5 settembre. Le visite si terranno venerdì 19 settembre, dalle 14 alle 19, presso:

Poliambulatorio-Ginecologia, Cittadella della Salute di Lecce, Piazza Bottazzi, 73100 (LE);

Consultorio di Martano, Via Fratelli Cervi, 73025 Martano (LE);

Consultorio di Maglie, Via Ferramosca 46, 73024 Maglie (LE).

Nel caso in cui i centri abbiano già raggiunto il limite massimo di iscrizioni, è possibile iscriversi a una lista di attesa, per essere ricontattati qualora si liberassero dei posti in un secondo momento.

Possono partecipare all’iniziativa le donne maggiorenni non in gravidanza, che non sono attualmente in cura da uno specialista per una patologia ginecologica cronica e non si sono sottoposte a una visita ginecologica negli ultimi 6 mesi.