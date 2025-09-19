“Prevenzione a gonfie vele”, nel porto di Gallipoli visite ad accesso libero

La prevenzione salpa dal porto di Gallipoli con l’iniziativa “Prevenzione a gonfie vele”, organizzata dal Dipartimento di Prevenzione di Asl Lecce per lunedì 22 settembre, dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, presso la Banchina Seno del Canneto.

Per l’occasione, la barca a vela di Asl Lecce, insieme al camper ambulatorio medico mobile e ai gazebo informativi, diventeranno spazi dedicati alla salute e alla prevenzione, aperti gratuitamente a tutti i cittadini destinatari dei diversi servizi offerti.

Ad accesso libero, senza necessità di prenotazione, saranno disponibili: Visite ed esami per la valutazione del rischio cardiovascolare rivolte agli operatori del comparto pesca; Screening per HCV (individuazione infezioni da virus dell’Epatite C) dedicato alle persone nate tra il 1969 e il 1989; Vaccinazioni anti HPV (anti Papilloma virus) offerto alle persone nate a partire dal 1992; Vaccinazioni antipneumococcica e anti Herpes Zoster (Fuoco di Sant’Antonio) riservate agli ultrasessantacinquenni; Informazioni e counseling sul programma organizzato di screening oncologici attivo presso Asl Lecce.

L’obiettivo, anche in questa iniziativa, è avvicinare la popolazione alla cultura della prevenzione, facilitando l’accesso a visite, esami e vaccinazioni e informazioni in un contesto informale e vicino ai cittadini.

L’iniziativa si inserisce nel Piano regionale di Prevenzione.