”Alla scoperta della città’, partono il 28 gennaio le visite guidate di F.Orti per Lecce. Tutto il ricavato in beneficenza

Alla fine succede sempre così…che i turisti conoscano una città meglio dei propri abitanti, a volte distratti, a volte superficiali, a volte capaci di dare per scontato le bellezze architettoniche e naturalistiche di cui sono circondati.

A sfatare questo ‘dispetto’ della nostra contemporaneità ci pensa l’Associazione di promozione sociale F.Orti per Lecce che sta dando il via ad una serie di visite guidate nell’ ambito del progetto ‘Alla scoperta di Lecce’.

Accompagnati dalla guida turistica Adele Sposato si andrà alla scoperta e alla conoscenza più approfondita e dettagliata di

Palazzi, monumenti, dimore nobiliari, musei, chiese, storie e luoghi misteriosi e inesplorati della Capitale del Barocco.

Si parte il 28 gennaio quando i partecipanti alla visita guidata scopriranno la storia e gli interni mai visti dell’incantevole dimora storica Torre del Parco e la chiesetta adiacente di San Giacomo, ricca di storia. Si accederà anche nell’altro bellissimo scrigno rappresentato dalla Chiesa della Madonna degli studenti.

Dopo la visita guidata culturale è previsto un aperitivo rinforzato.

Il ricavato sarà utilizzato per le attività riabilitative dei ragazzi diversamente abili di cui si occupa l’ Associazione.

Come prenotare

Per informazioni e prenotazioni occorre telefonare al 334.9415734.