Rituali/segmenti I a Nardò, Sgarbi inaugura la mostra di Marcello Malandugno

Sarà una settimana alla scoperta dell’arte per il comune di Nardò. A partire dal 5 agosto, il primo piano del Chiostro dei Carmelitani del comune salentino ospiterà la mostra personale di pittura Rituali/segmenti I di Marcello Malandugno. L’esposizione a cura di Paolo Marzano porta in Salento Vittorio Sgarbi a cui spetta il compito di inaugurare la mostra. Il critico d’arte, accademico e opinionista, lunedì aprirà le danze con una lectio magistralis in Piazza Salandra, prevista per le ore 20:30 di lunedì. Tema della serata, nell’ambito degli eventi della tappa neretina del festival La Notte della Taranta, sarà Eredità greco-bizantine nella cultura europea.

La mostra

Sarà un percorso architettonico-paesaggistico, che parte dall’arte e si completa con l’intero ambiente circostante. Rituali/segmento I è una nuova tappa del progetto culturale-espositivo di Marcello Malandugno dedicato agli spazi storici del Salento. Oracoli, menhir, reliquati fossili, composizioni, ipotesi di paesaggio/cave e figure alate sono i temi del lavoro di Malandugno, risultato di una intensa ricerca che si è misurata da sempre proprio con un territorio ricco di soggetti cappaci di favorire e suscitare stimoli di interesse espressivo.

La mostra inaugurata dalla lectio magistralis di Vittorio Sgarbi parte lunedì 5 agosto e andrà avanti fino all’11 agosto, ogni giorno dalle 10 alle 12 e dalle 19 alle 21. L’ingresso è libero.